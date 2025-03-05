"لا تختلف عن سابقاتها".. توقعات بوصول موازنة 2025 للبرلمان العراقي قبل نهاية الشهر

2025-03-05 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعتالنائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، وصول جداول موازنةالعام الحالي للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجزفيها مقاربان للموازنات السابقة.

وقالت الهلالي لوكالةشفق نيوز، إن "وزارة المالية سترسل الأسبوع المقبلجداول الموازنة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها".

وأضافت أن"هذه الجداول، ستصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة قبل نهاية الشهرالحالي"، مبينة أن "المبلغ الإجمالي ونسبة العجز في جداولموازنة 2025 مقاربان للموازنة السابقة، وسيتم معرفة ذلك بعد وصولها إلى البرلمان".

وكان مجلس النواب العراقي، صوت في شباط/ فبرارالماضي، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفطإقليم كوردستان.

يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران/ يونيومن العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023،2024، 2025).