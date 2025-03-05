2025-03-05 18:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت السلطات القضائية الإنكليزية، يوم الأربعاء، بأن منزل مهاجم فريق نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم، السويدي ألكسندر إيزاك، تعرض للسطو من قبل "مجموعة محترفة من اللصوص المتنقلين" في نيسان/ أبريل 2024، سرقوا سيارته ومجوهرات بقيمة 68 ألف جنيه إسترليني (87 ألف دولار).

وقالت محكمة في نيوكاسل بعد استماعها إلى بلاغ بشأن السرقة أن الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما لم يكن في منزله في نورثمبرلاند، في شمال شرق إنكلترا، عندما اقتحمته العصابة من الباب الزجاجي في نيسان/ أبريل 2024.

وفي الأيام السابقة لاقتحام منزل إيزاك، نشطت العصابة ومن بين ضحاياها سيدة أعمال تعرضت لسرقة مجوهرات وملابس بقيمة تزيد عن مليون جنيه إسترليني، كما سرقت سلعا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني من سيدة أخرى.

وأقرّ ثلاثة أفراد من العائلة نفسها، يقيمون في إيطاليا، بالتآمر لارتكاب السرقة. في حين نفى الفرد الرابع وهو فالنتينو نيكولوف (32 عاما) التهم الموجهة إليه.

وقال ممثل الإدعاء دان كوردي، إن إيزاك غادر منزله بين الساعة الرابعة والعاشرة مساء في الرابع من شهر نيسان/ أبريل، واكتشف عملية الاقتحام فور عودته.

وتم الاستيلاء على مبالغ نقدية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه إسترليني، إلى جانب مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 68 ألفا وسيارة إيزاك من طراز "أودي"، والتي عثر عليها شخص في وقت لاحق مهجورة، وفقا لما قيل للمحلفين.

وتم تسجيل صور من كاميرات المراقبة لعملية الاقتحام.

واضاف كوردي "كانت هذه مجموعة محترفة من اللصوص المتنقلين. وتألفت من امرأة وثلاثة رجال، جميعهم أقارب. وقد اعترف اثنان من هؤلاء الرجال وامرأة بدورهم في الإقرار بالذنب"، مؤكدا أن الرجل الرابع هو المتهم فالنتينو نيكولوف.

وتبين للمحكمة أن العصابة وصلت إلى بريطانيا عبر عبارة من كاليه إلى دوفر على متن سيارة في آذار/مارس الماضي.

وتم ابلاغ المحلفين أن شقيق نيكولوف، وهو جاكومو (28 عاما)، وشقيقته ييلا يوفانوفيتش (43 عاما)، وابنها تشارلي يوفانوفيتش (23 عاما) الذين يقيمون جميعا في إيطاليا، اعترفوا بالتآمر لارتكاب السرقة.

ويتألق إيزاك مع نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو هذا الموسم حيث سجل 22 هدفا في جميع المسابقات، في حين يستعد صاحب المركز السادس في الدوري لمواجهة ليفربول المتصدر في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 16 آذار/ مارس الجاري.