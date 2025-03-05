2025-03-05 18:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عقوباتمالية وإدارية بحق نادي زاخو وجمهوره على خلفية الأحداث التي جرت في مباراته أمامفريق الكهرباء.

وذكرتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت اليوم في مقر الاتحاد لمناقشةتقريري حكم ومراقب مباراة ناديي زاخو والكهرباء لدوري نجوم العراق والتي جرت على أرضملعب زاخو وانتهت بفوز الكهرباء بنتيجة 1-0.

وأشارتإلى أن تقريري حكم ومراقب المباراة ذكر فيهما "بعد نهاية المباراة قام جمهورنادي زاخو برمي قناني المياه والحجارة على لاعبي نادي الكهرباء والحكام حيث تدخلتالقوات الأمنية وتداركت الموقف، وكذلك قامت الجماهير نادي زاخو بمهاجمة غرفتي (VAR) والنقل التلفزيونيبالحجارة وحاولوا الصعود إليهم واستمر الوضع نصف ساعة محاصرين الحكام داخل الغرفة".

وقررتاللجنة، حرمان جمهور نادي زاخو لمباراة واحدة من الدخول الى الملعب (أرضهمالمفترضة)، وغرامة مالية 25 مليون دينار عراقي، متوعدة أنه في حال التكرار ستكونالعقوبة أشد.