العراق وتركمانستان يبحثان التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة

2025-03-05 19:00:06 - المصدر: كونا

بغداد - 5 - 3 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف اليوم الأربعاء أوجه التعاون بين بلديهما في مجالي الاقتصاد والطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه السوداني برئيس تركمانستان بحث فيه الجانبان التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية إلى جانب دعم الاستثمارات في مشاريع الطاقة لا سيما في مجالات الغاز والمنتجات النفطية والطاقة المتجددة.وأشار البيان إلى أن محمدوف وجه بدوره دعوة للسوداني لحضور منتدى دولي للسلام من المقرر عقده في مدينة (عشق أباد) عاصمة تركمانستان في ديسمبر المقبل حيث سيناقش فيه عدد من القضايا الدولية الحالية والتنمية المستدامة.وأعلن العراق في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لاستخدامه وقودا لمحطات إنتاج الكهرباء في العراق على أن تتولى شركة سويسرية مهمة نقل الغاز إلى العراق باستخدام شبكة أنابيب غاز إيرانية وفق آلية للتبادل.ويعمل العراق حاليا على تعزيز مصادر استيراد الغاز ليكون بديلا عن الغاز الإيراني المهدد بالتوقف كليا إذا ما ألغت واشنطن الإعفاء الممنوح للعراق في استيراده. (النهاية) ع ح ه / م ع ع