2025-03-05 19:09:50 - المصدر: ايشان

أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تحذيراً من غزارة الأمطار، خلال نهار ومساء الجمعة، لغاية صباح السبت، فيما توقعت هطول حبّات البرد “الحالوب”، خلال المدة نفسها. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “إيشان”، أن “الحالة الجوية تبلغ ذروة تأثيرها خلال نهار ومساء الجمعة، لغاية صباح السبت”. وأضافت: “لا يستبعد تعرض مناطق عديدة من مدن وسط […]

ظهرت المقالة استعدوا لـ “الحالوب”.. تحذير من غزارة الأمطار خلال يومي الجمعة والسبت أولاً على ايشان.



