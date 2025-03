2025-03-05 19:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذرت هيئة الأرصاد الجوية بوزارة النقل، اليوم الأربعاء، من وصول الحالة الجوية إلى ذروة تأثيرها خلال نهار ومساء يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت المقبل. وبحسب إيضاح للهيئة، تلقته (المدى)، من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق في وسط وغرب وجنوب البلاد هطولًا مطريًا غزيرًا، مصحوبًا ببرق ورعد ورياح قوية، كما يُتوقع انخفاض […]

The post الجمعة والسبت.. تحذير من ذروة الحالة الجوية في العراق appeared first on جريدة المدى.