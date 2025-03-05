هيئة المنافذ ومديرية الأحوال المدنية تبحثان 4 ملفات

2025-03-05 19:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحثت هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، عمل مكاتب الجوازات والإقامة في المنافذ من أجل ضمان انسيابية العمل وتسهيل دخول المسافرين وأحكام السيطرة على ختم الجوازات وإصدار الفيز.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي استقبل، اليوم، في مقر الهيئة المدير العام للأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي".وأضافت، أن "رئيس الهيئة رحب بضيفه الكريم والوفد المرافق له"، مبينة أنه "تمت المداولة في جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز عمل مكاتب الجوازات والإقامة في المنافذ الحدودية وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات والتنسيق والتكامل بين هيئة المنافذ كجهة رقابية والمديرية العامة للجوازات من أجل ضمان انسيابية العمل وتسهيل دخول المسافرين وأحكام السيطرة على ختم الجوازات وإصدار الفيز".وأعرب الخفاجي عن تقديره ودعمه الكامل "للدور الذي تقدمه هيئة المنافذ الحدودية في مجال تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في التعاملات لتوفير قاعدة بيانات كاملة لكل وافد للبلد".من جانبه، أكد الوائلي "التزام هيئة المنافذ بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي في استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لغرض توفير الوقت والجهد".