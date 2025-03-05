محافظة بغداد: اتفاق لاستئناف العمل في المشاريع المتلكئة

2025-03-05 19:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع شركة الصناعات الحربية على آلية واضحة لاستئناف العمل في المشاريع المتلكئة.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة المعوقات التي تواجه المشاريع المتلكئة وإيجاد حلول لاستئناف العمل فيها".وأوضح البيان، أن "الاجتماع جرى بحضور رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، والنائب علاء سكر والنائب الإداري علي زيدان والنائب الفني هاني نور الله والمعاون الفني هدى عبد الأمير ومدير عام شركة الصناعات الحربية وممثلي الأقسام والمديريات ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن شركة الصناعات الحربية، المشرفة والمنفذة لبعض المشاريع في محافظة بغداد وتواجه مشاكل وتحديات ومعوقات في التنفيذ".وتابع أنه "تم الاتفاق مع شركة الصناعات الحربية على آلية واضحة لاستئناف العمل في تلك المشاريع، وفقًا لمحضر اجتماع رسمي يتم توقيعه من جميع الجهات المعنية، ليكون ملزمًا للتنفيذ".