المجلس الوزاري برئاسة السوداني يناقش تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية

2025-03-05 19:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (5 آذار 2025)، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ناقش خلاله مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد.

وجرت، خلال الاجتماع، وفقاً لبيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "مناقشة تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية، والاستمرار في توفير جميع أنواع الدعم بهذا الصدد، وكذلك مناقشة (الستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود)، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية، والحدود البرية والبحرية العراقية، والوصول إلى الهدف الأساسي لهذه الستراتيجية الذي يصبّ في تعزيز الأمن القومي، وتوفير الإرشادات والسياقات المناسبة للسلطات المعنية والأجهزة المشاركة في إدارة وحماية الحدود".

وأكد الاجتماع "التزام العراق بمبادئ وأحكام المعاهدات الدولية، وتحقيق التوازن بين ضمان سلامة الحدود وأمنها من جهة وتسهيل السفر والسياحة والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، لدعم الاقتصاد العراقي".

وفي محور آخر، بحث المجلس الوزاري تعزيز آليات العمل الخاصة بمواجهة التطرّف وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي والفكري، من خلال الاعتماد على الجهات ذات العلاقة.

وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار تنفيذ مفردات الخطط المرسومة لتأمين أجواء شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهود لتوفير الظروف الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين خلال أيام هذا الشهر الفضيل، بحسب البيان.



