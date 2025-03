نائب محافظ ذي قار: حل استحقاقات السجناء السياسيين في ملف الأراضي قيد التنفيذ

2025-03-05 19:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استجاب نائب محافظ ذي قار، رزاق كشيش، لمناشدة أحد السجناء السياسيين الذين تأخر حصولهم على استحقاقهم في ملف قطع الأراضي، مشيرًا إلى أن المواطن حاصل على استثناء خاص من رئيس الوزراء. وتبنى كشيش عبر برنامج “الناصرية بودكاست”، الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، هذه المناشدة، مؤكدًا أنه سيتابع...

