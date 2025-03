النائب الأول للمحافظ: بدء فرز أراضي سوق الشيوخ بعد رمضان

2025-03-05 19:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، أن عملية فرز قطع الأراضي الموزعة في قضاء سوق الشيوخ ستبدأ بعد شهر رمضان مباشرة، وتشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، الحشد الشعبي، والصحة. وأكد كشيش في حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست”، الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، أن التأخير في تنفيذ...

