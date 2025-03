2025-03-05 19:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت الاهوار الوسطى في قضاء الجبايش، جنوب مدينة الناصرية، حدثا سياحيا مميزا حيث وصل وفد من سياح أجانب من جنسيات متعددة للاستمتاع بجمال طبيعة الأهوار. انتهى.

