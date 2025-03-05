2025-03-05 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الذيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني،يوم الأربعاء، تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية، ومناقشة "الاستراتيجيةالوطنية لإدارة الحدود"، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية لتعزيز الأمن القومي.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوريللمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملةمن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمنالحدود الدولية، والاستمرار في توفير جميع أنواع الدعم بهذا الصدد، وكذلك مناقشة(الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود)، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية، والحدود البريةوالبحرية العراقية".

وأوضح، أن الاجتماع يهدف إلى "الوصول للهدف الأساسي لهذه الاستراتيجيةالذي يصبّ في تعزيز الأمن القومي، وتوفير الإرشادات والسياقات المناسبة للسلطات المعنيةوالأجهزة المشاركة في إدارة وحماية الحدود، وتأكيد التزام العراق بمبادئ وأحكامالمعاهدات الدولية، وتحقيق التوازن بين ضمان سلامة الحدود وأمنها من جهة وتسهيل السفروالسياحة والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، لدعم الاقتصاد العراقي".

وتابع، أنه "في محور آخر، بحث المجلس تعزيز آليات العمل الخاصةبمواجهة التطرّف وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي والفكري، من خلال الاعتماد علىالجهات ذات العلاقة".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، التأكيد على استمرار تنفيذ مفردات الخططالمرسومة لتأمين أجواء شهر رمضان، وتكثيف الجهود لتوفير الظروف الآمنة والمناسبةلجميع المواطنين خلال أيام هذا الشهر.

وكان تقرير سابق لوكالة شفق نيوز سلط الضوء على ما تشهد منطقة جنوب سورياخلال الأسابيع الأخيرة من تطورات عسكرية لافتة، تمثّلت بقيام الجيش الإسرائيليبشنّ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب دمشق، ترافق ذلك مع تحركات برية في ريفيدرعا والقنيطرة.

وتزامنت تلك التحركات على الأرض مع تحليلات ترى أن إسرائيل تمارس ضغطاًأمنياً مباشراً بغية تطويق النفوذ الإيراني وقطع خطوط الإمداد التي تربط العراقبلبنان مروراً بسوريا.

كما تذهب بعض القراءات إلى أن إسرائيل قد تسعى للاستفادة من حالة الانقساموالانشغال الداخلي الذي تعانيه دمشق، وبالتالي اتخاذ مواقع عسكرية جديدة قد تصل امتداداتهانحو مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

ويدعم هذه الفرضية الحديث عن إمكانية اكتساب إسرائيل حدوداً فعلية معالعراق للمرة الأولى، إذ إن التحرك في مناطق الفرات قد يشكّل حلقة وصل تتيح لهاتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران.

وقال مسؤول حكومي تحدث في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن "بغدادتنظر بقلق إلى التحركات الإسرائيلية في سوريا، حيث يرى العراق أن أي تمدد إسرائيلييمثل تهديداً مباشراً لأمننا القومي، خاصة في ظل الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران،والذي يلعب العراق دوراً حساساً فيه".

وعلى النسق ذاته، يرى خبراء ومحللون عراقيون أن التوغّل الإسرائيليجنوب سوريا ليس حدثاً منعزلاً، بل له تداعيات أمنية وسياسية مباشرة على العراق ينبغيدراستها.