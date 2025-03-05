العراق يبحث تعزيز أمن حدوده الدولية وسط تحركات إسرائيلية مقلقة
شفق نيوز/ بحث الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الذيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني،يوم الأربعاء، تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية، ومناقشة "الاستراتيجيةالوطنية لإدارة الحدود"، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية لتعزيز الأمن القومي.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوريللمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملةمن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمنالحدود الدولية، والاستمرار في توفير جميع أنواع الدعم بهذا الصدد، وكذلك مناقشة(الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود)، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية، والحدود البريةوالبحرية العراقية".
وأوضح، أن الاجتماع يهدف إلى "الوصول للهدف الأساسي لهذه الاستراتيجيةالذي يصبّ في تعزيز الأمن القومي، وتوفير الإرشادات والسياقات المناسبة للسلطات المعنيةوالأجهزة المشاركة في إدارة وحماية الحدود، وتأكيد التزام العراق بمبادئ وأحكامالمعاهدات الدولية، وتحقيق التوازن بين ضمان سلامة الحدود وأمنها من جهة وتسهيل السفروالسياحة والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، لدعم الاقتصاد العراقي".
وتابع، أنه "في محور آخر، بحث المجلس تعزيز آليات العمل الخاصةبمواجهة التطرّف وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي والفكري، من خلال الاعتماد علىالجهات ذات العلاقة".
وشهد الاجتماع، بحسب البيان، التأكيد على استمرار تنفيذ مفردات الخططالمرسومة لتأمين أجواء شهر رمضان، وتكثيف الجهود لتوفير الظروف الآمنة والمناسبةلجميع المواطنين خلال أيام هذا الشهر.
وكان تقرير سابق لوكالة شفق نيوز سلط الضوء على ما تشهد منطقة جنوب سورياخلال الأسابيع الأخيرة من تطورات عسكرية لافتة، تمثّلت بقيام الجيش الإسرائيليبشنّ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب دمشق، ترافق ذلك مع تحركات برية في ريفيدرعا والقنيطرة.
وتزامنت تلك التحركات على الأرض مع تحليلات ترى أن إسرائيل تمارس ضغطاًأمنياً مباشراً بغية تطويق النفوذ الإيراني وقطع خطوط الإمداد التي تربط العراقبلبنان مروراً بسوريا.
كما تذهب بعض القراءات إلى أن إسرائيل قد تسعى للاستفادة من حالة الانقساموالانشغال الداخلي الذي تعانيه دمشق، وبالتالي اتخاذ مواقع عسكرية جديدة قد تصل امتداداتهانحو مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
ويدعم هذه الفرضية الحديث عن إمكانية اكتساب إسرائيل حدوداً فعلية معالعراق للمرة الأولى، إذ إن التحرك في مناطق الفرات قد يشكّل حلقة وصل تتيح لهاتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران.
وقال مسؤول حكومي تحدث في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن "بغدادتنظر بقلق إلى التحركات الإسرائيلية في سوريا، حيث يرى العراق أن أي تمدد إسرائيلييمثل تهديداً مباشراً لأمننا القومي، خاصة في ظل الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران،والذي يلعب العراق دوراً حساساً فيه".
وعلى النسق ذاته، يرى خبراء ومحللون عراقيون أن التوغّل الإسرائيليجنوب سوريا ليس حدثاً منعزلاً، بل له تداعيات أمنية وسياسية مباشرة على العراق ينبغيدراستها.