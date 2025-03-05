تلاميذ يخوضون "رحلة الماء والطين" للوصول إلى منازلهم جنوبي بابل (صور)
2025-03-05 20:10:09 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ لم تعد ملابسهم نظيفة، ولا أحذيتهمالصغيرة، إذ كان لغرق الشوارع بسبب موجة مطر واحدة كلمة أخرى، حيث غاص أطفال فيمدينة القاسم جنوبي بابل، بالماء والطين أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم.
وشهدت بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، يومالأربعاء، موجة مطر تسببت سريعاً بغرق الشوارع، وخاصة في بابل، ليعاني التلاميذوهم عائدون من مدارسهم إلى منازلهم من الوحل في الطرقات.
ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، مشاهد للأطفالوهم يخوضون في الوحل، وهم يسيرون وسط المياه، فيما يحاول بعضهم تجنبها عبر المسيربمحاذاة الجدران، لكنهم لم ينجحوا رغم هذا.