تلاميذ يخوضون "رحلة الماء والطين" للوصول إلى منازلهم جنوبي بابل (صور)

2025-03-05 20:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم تعد ملابسهم نظيفة، ولا أحذيتهمالصغيرة، إذ كان لغرق الشوارع بسبب موجة مطر واحدة كلمة أخرى، حيث غاص أطفال فيمدينة القاسم جنوبي بابل، بالماء والطين أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم.

وشهدت بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، يومالأربعاء، موجة مطر تسببت سريعاً بغرق الشوارع، وخاصة في بابل، ليعاني التلاميذوهم عائدون من مدارسهم إلى منازلهم من الوحل في الطرقات.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، مشاهد للأطفالوهم يخوضون في الوحل، وهم يسيرون وسط المياه، فيما يحاول بعضهم تجنبها عبر المسيربمحاذاة الجدران، لكنهم لم ينجحوا رغم هذا.