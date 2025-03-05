2025-03-05 20:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بأصابة 5 أشخاص بحادث سير، فيما أصيب شخصانبحادث آخر في محافظة السليمانية.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص أصيبوا بحادق سير على طريق حمرين – المقدادية".

وأضاف أن"جنديين من بين المصابين في الحادث".

وفيالسليمانية، قالت مديرية المرور فيها في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سائق سيارة نوع تاهو، فقد السيطرة على مركبته نتيجة للسرعة الزائدةوالتجاوزات المرورية، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بعدة سيارات أخرى،كما تسببت السيارة في تدمير عدد من الأشجار، مما زاد من تعقيد الحادث".

وبينت أن"الحادث وقع في أحد أهم شوارع السليمانية،الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، وهو شارع مالك محمود، مما جعل الحادث أكثر خطورة، ونتيجة لذلك، أصيب شخصان من ركاب السيارة بشكل مباشر، وقد تم نقلهما إلى المستشفىلتلقي العلاج".

وأوضحت أن "التحقيقات مستمرة لمعرفةتفاصيل إضافية حول أسباب الحادث، مع التأكيد على ضرورة اتباع قواعد المرور لتجنبمثل هذه الحوادث المؤسفة".