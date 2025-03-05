ذي قار مهددة بـ"انهيار صحي" والحكومة المحلية توجه نداء استغاثة
شفقنيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الأربعاء، عن تعرضدائرة صحة المحافظة لأزمة مالية خانقة.
وذكرالخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن " دائرة صحة المحافظة لها تخصيصات من وزارةالمالية تبلغ 50 مليار دينار ضمن موازنة عام 2024، أطلق منها 30 مليار دينار، فيماتبقى 20 مليار دينار لم تُطلق لغاية الآن".
وبينأن "الدائرة عليها ديون للمكاتب والشركات الدوائية تبلغ 17 مليار دينار،وهؤلاء توقفوا عن تجهيز الدائرة بالأدوية النوعية، لحين تسديد مستحقاتهمالمالية".
وأضافأن "تجهيزات وزارة الصحة للدواء موجودة لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب"،مبيناً أن "اجتماعا عقد اليوم بمبنى مجلس المحافظة لمناقشة هذه الأزمة، حيثتم الاتفاق على مفاتحة الهيئة التنسيقية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة المشكلةالمالية في دائرة الصحة، وسيتم مخاطبة وزارة المالية للتدخل المباشر وإطلاقالمبالغ المستحقة لدائرة صحة المحافظة".
وأكدالخفاجي، أن "عدم وضع الحلول العاجلة للأزمة المالية التي تعاني منها دائرةالصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، يعني أننا سندخل في دوامة معقدة قد تضعنا أمامبند الانهيار الصحي في مؤسسات صحة المحافظة كافة".