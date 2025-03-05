2025-03-05 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الأربعاء، عن تعرضدائرة صحة المحافظة لأزمة مالية خانقة.

وذكرالخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن " دائرة صحة المحافظة لها تخصيصات من وزارةالمالية تبلغ 50 مليار دينار ضمن موازنة عام 2024، أطلق منها 30 مليار دينار، فيماتبقى 20 مليار دينار لم تُطلق لغاية الآن".

وبينأن "الدائرة عليها ديون للمكاتب والشركات الدوائية تبلغ 17 مليار دينار،وهؤلاء توقفوا عن تجهيز الدائرة بالأدوية النوعية، لحين تسديد مستحقاتهمالمالية".

وأضافأن "تجهيزات وزارة الصحة للدواء موجودة لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب"،مبيناً أن "اجتماعا عقد اليوم بمبنى مجلس المحافظة لمناقشة هذه الأزمة، حيثتم الاتفاق على مفاتحة الهيئة التنسيقية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة المشكلةالمالية في دائرة الصحة، وسيتم مخاطبة وزارة المالية للتدخل المباشر وإطلاقالمبالغ المستحقة لدائرة صحة المحافظة".

وأكدالخفاجي، أن "عدم وضع الحلول العاجلة للأزمة المالية التي تعاني منها دائرةالصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، يعني أننا سندخل في دوامة معقدة قد تضعنا أمامبند الانهيار الصحي في مؤسسات صحة المحافظة كافة".