2025-03-05 20:45:04 - المصدر: ايشان

أكد السياسي مشعان الجبوري، أن رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، تراجع عن هجومه على الجسور التي أنشأتها حكومة محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أنه “لم يقتنع بمبررات الكاظمي”. وكتب الجبوري تغريدة تابعتها “إيشان”: “قلت البارحة لمحاوري عبر قناة دجلة إن هجوم الرئيس مصطفى الكاظمي على انجازات حكومة الرئيس محمد شياع السوداني يهدف إلى إرضاء […]

ظهرت المقالة “لم أقتنع بمبرراته”.. الجبوري: الكاظمي اتصل بي وتراجع عن هجومه على جسور السوداني أولاً على ايشان.



