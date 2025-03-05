واسط.. ضبط مجزرة غير مرخصة في النعمانية تذبح المواشي المستوردة

2025-03-05 20:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أكدت دائرة صحة واسط، اليوم الاربعاء (5 آذار 2025)، ضبط مجزرة غير مرخصة تقوم بجزر مواشٍ مستوردة دون إشراف طبيب بيطري، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق هذه الممارسات.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرق الرقابة الصحية تحركت فورا للكشف عن المجزرة واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها"، مشددة على "استمرار حملاتها الرقابية لمسح أي نشاط غير صحي قد يؤثر على سلامة المواطنين".

ودعت صحة واسط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لضمان صحة وسلامة الغذاء المتداول في الأسواق.