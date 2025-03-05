أميركا تطلب من الهند خفض الرسوم على السيارات من 110% إلى 0%

2025-03-05 20:55:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسعى أميركا إلى إقناع الهند بخفض الرسوم الجمركية التي تفرضها نيودلهي على واردات السيارات من واشنطن إلى نطاق الصفر، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز. وعلى الرغم من ذلك، فإن الهند لا تزال مترددة بشأن الخفض الفوري لهذه الرسوم إلى الصفر، حتى وإن كانت تفكر في مسألة خفض الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تبرز مسألة التعرفات الجمركية الهندية المرتفعة على السيارات في المحادثات التجارية الثانية التي ستنطلق مع واشنطن، بما يمهد الطريق أمام صانعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا لاقتحام السوق الهندي. وتبلغ الرسوم على واردات السيارات إلى الهند نحو 110، وهو ما دفع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك إلى انتقاد هذا الوضع، كما أوقفت الشركة خططها للمرة الثانية لدخول ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم العام الماضي. وتطلب إدارة ترامب من الهند خفض التعرفات إلى الصفر أو عند مستوى لا يذكر على معظم القطاعات باستثناء الزراعة، مشيرة إلى أن التوقعات بشأن إلغاء نيودلهي التعرفات على السيارات كانت أكثر وضوحاً من أي شيء آخر. كما أكد مصدر آخر، أن الهند تستمع إلى أميركا ولم تتراجع، مضيفاً أنها سترد بموقفها بشأن التعرفات بعد التشاور مع الصناعات المحلية. وبعد لقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي الشهر الماضي، اتفق الجانبان على حل الخلافات المتعلقة بالتعرفات الجمركية، والعمل على الجزء الأول من الصفقة بحلول خريف العام الجاري، بهدف تحقيق تجارة ثنائية بقيمة نصف تريليون دولار بحلول 2030. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام