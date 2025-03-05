2025-03-05 20:55:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الأربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 15 بنكرًا لتخزن الحنطة في الأنبار. وقال مدير عام الشركة حيدر نوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الشركة وضعت اليوم، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري، حجر الأساس لمشروع 15 بنكرا كطاقات خزنية للحنطة في المجمع المخزني بالأنبار، مبينا أن ذلك تم بالتنسيق بين المحافظة والوزارة. وأضاف، أن محافظة الأنبار تعتبر من المحافظات المنتجة للحنطة وهذا اول مشروع وسيكون هناك مشروع آخر سعة 60 ألف طن سايلو معدني في قضاء عانه وسيتم افتتاحه خلال 20 يوما القادمة. وذكر أن هذه المحافظة منتجه لجميع المواد الغذائية واليوم لدينا كميات كبيرة من الحنطة، ما يدفعنا الى إنشاء سايلوات عاجلة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام