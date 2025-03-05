ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات

2025-03-05 20:55:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت المخزونات الأميركية بأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت مخزونات الخام زادت 3.6 مليون برميل إلى 433.8 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من فبراير شباط، وهو مستوى أعلى مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادتها 341 ألفاً. أما بالنسبة لمخزونات البنزين فقد انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 246.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 369 ألفاً. وأظهرت بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.3 مليون برميل إلى 119.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادتها 220 ألفا. وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الخام الأميركية تراجع الأسبوع الماضي بواقع 54 ألف برميل يومياً. وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 346 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام