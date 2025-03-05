تعرض وكيل مدير توزيع كهرباء ديالى لمحاولة اغتيال

2025-03-05 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

استنكرت مديرية توزيع كهرباء الوسط، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، محاولة اغتيال وكيل مدير فرع توزيع كهرباء ديالى، المهندس سعد حسين ردام التميمي، والتي تعرض خلالها لإطلاق نار مباشر، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى، حيث يخضع حاليًا لعملية جراحية.

وأكدت المديرية، في بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه العمليات لن تثنيها عن مواصلة العمل وتطبيق القانون، مشددة على التزامها بتقديم الخدمات الكهربائية لجميع المواطنين في المحافظة".



