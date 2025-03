2025-03-05 21:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته وكالة (بلومبرغ) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن حجم الدمار المروع في شمال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي لخمسة عشر شهرا بعد أحداث أكتوبر تشرين الأول 2023. وأوضحت البيانات المستندة إلى صور الأقمار الصناعية أن 72% من المباني قد دمرت أو تضررت بشكل كامل أو جزئي، بينما لم يبقَ […]

The post الأقمار الصناعية تكشف عن حجم الدمار المهول في غزة appeared first on جريدة المدى.