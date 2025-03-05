البيانات الأمريكية: تباطؤ خلق الوظائف في القطاع الخاص

2025-03-05 21:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأظهرت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تباطؤ خلق الوظائف في القطاع الخاص بشكل كبير خلال شهر شباط، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.ووفقًا للأرقام المعدلة موسميًا من ADP، أضافت الشركات 77,000 وظيفة جديدة فقط خلال الشهر، وهو انخفاض حاد مقارنةً بـ 186,000 وظيفة في يناير (بعد مراجعة البيانات بالزيادة)، وأقل من التقديرات المتوقعة التي بلغت 148,000 وظيفة وفقًا لمتوسط التوقعات.