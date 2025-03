2025-03-05 21:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكنت شرطة الطاقة من القبض على متهم بتجارة غير مشروعة في المشتقات النفطية وتهريب النفط في محافظة ذي قار، حيث تم ضبط عجلة نوع “بيك اب” محملة بكميات من المنتجات النفطية التي تجاوزت حصته المقررة. وأوضحت المديرية في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية، ، أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزارة...

The post القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية في ذي قار وضبط عجلته appeared first on شبكة اخبار الناصرية.