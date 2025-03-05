هل ينعكس غياب السقف الزمني لتوافق الحزبين الحاكمين على تشكيل حكومة كردستان؟

2025-03-05 21:25:09 - المصدر: العالم الجديد

لايزال الطريق نحو تشكيل حكومة إقليم كردستان مليئًا بالعقبات، في ظل استمرار التنافس على المناصب الرئيسية وتباين الرؤى بين الحزبين الحاكمين، رغم الدعوات للجوء إلى المحكمة الاتحادية بسبب تجاوز حكومة تصريف الأعمال المدة القانونية المحددة. إذ أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم الاربعاء، أن المفاوضات بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لا […]