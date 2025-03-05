ليفربول وباريس سان جيرمان في صراع التأهل .. تاريخ المواجهات

2025-03-05 22:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيصطدم ليفربول، بقيادة نجمه محمد صلاح، بباريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب حديقة الأمراء بباريس.وبعد أن أنهى مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية في صيغتها الجديدة، في المرتبة الأولى برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، وضعت القرعة ليفربول حامل لقب 2019، في مواجهة صعبة مع باريس سان جيرمان الذي تأهل بعد الفوز على مواطنه بريست في الملحق.وقبل مواجهة اليوم في ذهاب ثمن النهائي، التقى الفريقان في 4 مناسبات لحساب المسابقات الأوروبية من بينهما مباراتان في كأس الكؤوس الأوروبية المسابقة التي تم إلغاؤها، ومباراتان في دوري الأبطال.والتقى ليفربول وباريس سان جيرمان للمرة الأولى في مسابقة كأس أوروبا للأندية الفائزة بالكأس وذلك في نصف النهائي وآلت الكلمة الأخيرة للفريق الفرنسي الذي فاز ذهابا (3 ـ0) وخسر إيابا (2 ـ0) لكنه تأهل بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة.وفي النهائي، خسر باريس سان جيرمان اللقب الأوروبي أمام برشلونة (1 ـ0).وفي 2018، بعد أكثر من 20 عاما، التقى الفريقان مجددًا في دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات (المجموعة الثالثة) وفاز الفريق الفرنسي (2 ـ1) قبل أن يعود رفاق محمد صلاح للفوز على ملعب أنفيلد (3 ـ2).وتأهل الفريقان للدور ثمن النهائي عن تلك المجموعة التي ضمت أيضا نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي، قبل أن يواصل ليفربول طريقه نحو اللقب بفوزه في النهائي على توتنهام (2 ـ0)، وهو آخر ألقابه القارية.ويشار إلى أن تشكيلة سان جيرمان التي خاضت آخر مباراة ضد ليفربول لم يبق منها في الفريق الفرنسي حاليا سوى البرازيلي ماركينيوس فيما غادر كل النجوم مثل مبابي ونيمار ودي ماريا وتياغو سيلفا وغيرهم.وإجمالا، لم يلتق ليفربول وسان جيرمان سوى في 4 مناسبات سابقة، انتهت بانتصار كل فريق في مواجهتين، وسجل الفرنسيون 7 أهداف فيما أحرز الإنجليز 6 أهداف.