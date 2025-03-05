2025-03-05 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء،حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية إلى الانسحاب من الأراضي العراقية بعد التوصللاتفاق سلام بينهما.

وشدّد الأعرجي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على ضرورة"انسحاب" حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية من العراق في حال اتفقتأنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقوداً من النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشراتالآلاف.

وقال الأعرجي: "لا نريد حزب العمال الكوردستاني على أراضينا ولاالجيش التركي. العراق يريد انسحاب الجميع".

كما لفت إلى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجودحزب العمال الكوردستاني".

وأوضح الأعرجي، أن "تركيا أكدت في أكثر من اجتماع بأنها ليست لديهاأي أطماع بالأراضي العراقية".

وكان حزب العمال الكوردستاني، أعلن السبت الماضي، وقفاً لإطلاق النار،استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولةالتركية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها"تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أملهفي أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعشبشمال شرق سوريا.

وداخلياً، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزبالعمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبراً أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.

وفي إقليم كوردستان، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان،للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا "العماليين" للالتزام بهذه الدعوة، وأكدأن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكداً استعدادالإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافلطالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفاً إياها بأنها بداية"مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوةتهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ العام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.