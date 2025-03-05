الأعرجي: على حزب العمال وتركيا الانسحاب من العراق بعد عملية السلام
شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء،حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية إلى الانسحاب من الأراضي العراقية بعد التوصللاتفاق سلام بينهما.
وشدّد الأعرجي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على ضرورة"انسحاب" حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية من العراق في حال اتفقتأنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقوداً من النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشراتالآلاف.
وقال الأعرجي: "لا نريد حزب العمال الكوردستاني على أراضينا ولاالجيش التركي. العراق يريد انسحاب الجميع".
كما لفت إلى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجودحزب العمال الكوردستاني".
وأوضح الأعرجي، أن "تركيا أكدت في أكثر من اجتماع بأنها ليست لديهاأي أطماع بالأراضي العراقية".
وكان حزب العمال الكوردستاني، أعلن السبت الماضي، وقفاً لإطلاق النار،استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولةالتركية.
ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها"تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أملهفي أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعشبشمال شرق سوريا.
وداخلياً، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزبالعمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبراً أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.
وفي إقليم كوردستان، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان،للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا "العماليين" للالتزام بهذه الدعوة، وأكدأن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".
كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكداً استعدادالإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافلطالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفاً إياها بأنها بداية"مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوةتهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ العام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.