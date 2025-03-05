2025-03-05 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارةالداخلية، يوم الأربعاء، عن القبض على متاجر بالعملة النقدية الأثرية وبجوزته 90قطعة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات مدير عام أمن الأفراد في الوزارة،بتفعيل الدور الرقابي ومن خلال المتابعة المكثفة ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنتمفارز الشؤون الداخلية والأمن في محافظة صلاح الدين وبعد نصب كمين محكم من القاءالقبض على متهم يتاجر بالعملة النقدية الأثرية".

وأضافت أنه "تم القبضعليه بالجرم المشهود وبحوزته 90 قطعة نقدية معدنة مختلف الأحجام"، مبينة "تمعرض أوراقه التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 45 من قانونالآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002".