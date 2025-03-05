2025-03-05 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار شاب لسبب مجهولة،فيما ضبطت قوة أمنية رجلاً ينقل شقيقه مكبلاً بـ"صندوق السيارة".

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2007 أقدم على الانتحار بإطلاق النارعلى نفسه من مسدس والده داخل منزلهم في منطقة الشعب وسط بغداد، لسبب مجهول".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدليوفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

منجانب آخر، ذكر المصدر أنه "أثناء الممارسات الأمنية التي تجريها الأجهزة في بغدادوضمن تقاطع ساحة ميسلون، تم الشك بشخص يقود عجلة مدنية وأثناء تفتيش العجلة تمالعثور على شخص مكبل داخل صندوق العجلة، وبعد الاستفسار منه أفاد بأنه شقيقهويعاني من حالة نفسية وخوفاً عليه من الهرب وضعه داخل الصندوق".

وأشارإلى أنه "تم نقلهما إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات الأصولية".