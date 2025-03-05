السليمانية.. "صلاة التراويح" عبادة وموروث اجتماعي يتجدد كل عام (صور)
شفقنيوز/ تُعد صلاة التراويح من الطقوس الرمضانية التي تحظى بأهمية خاصة لدىالمسلمين، وفي السليمانية بإقليم كوردستان تحافظ هذه العبادة المسائية على أجوائهامنذ مئات السنين حيث يحرص الأهالي من مختلف الأعمار بعد الانتهاء من وجبة الإفطارعلى التوجه إلى المساجد لأدائها كشعيرة دينية وكذلك لتعزيز التآخي والتراحم بينالناس.
ويقولإمام وخطيب جامع "بختور" في السليمانية، الشيخ سوران عبد الكريم، فيتصريح لوكالة شفق نيوز، إن "صلاة التراويح ليست مجرد عبادة يؤديها المسلمون،بل هي تقليد متجذر في ثقافة المجتمع السليماني، حيث يجتمع المصلون في المساجد بعدصلاة العشاء لأداء هذه الشعيرة التي تبعث الطمأنينة في النفوس وتنشر أجواءالمحبة والسكينة".
ويضيف"المساجد في المدينة تشهد إقبالاً واسعاً من الأهالي، الذين يحرصون علىأداء الصلاة في جماعة، ما يعزز الترابط الاجتماعي بين الأفراد، ويعمّق قيمالتآزر والتكافل بينهم".
ويؤكدأن "صلاة التراويح ليست مجرد عبادة فردية، بل هي فرصة حقيقية لتعزيز الروابطالاجتماعية، حيث يلتقي الجيران والأصدقاء بعد الصلاة، ويتبادلون التهانيوالدعوات، مما يزيد من أواصر الحب والمودة بينهم، كما أن هذه الطقوس تعكس وحدةالمسلمين وتؤكد على أهمية التعاون والتآخي خلال الشهر الفضيل".
ولاتقتصر أجواء صلاة التراويح على مدينة السليمانية فحسب، بل تمتد إلى مختلف مدنإقليم كوردستان، حيث تتجمع العائلات في المساجد لأداء الصلاة والاستمتاعبالأجواء الروحانية الفريدة التي يتميز بها شهر رمضان، ويحرص الكثير من الشبابوالأطفال على المشاركة في هذه العبادة، مما يضمن استمرار هذا التقليد الديني عبرالأجيال، ويعزز من الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.