السليمانية.. "صلاة التراويح" عبادة وموروث اجتماعي يتجدد كل عام (صور)

2025-03-05 22:26:43 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تُعد صلاة التراويح من الطقوس الرمضانية التي تحظى بأهمية خاصة لدىالمسلمين، وفي السليمانية بإقليم كوردستان تحافظ هذه العبادة المسائية على أجوائهامنذ مئات السنين حيث يحرص الأهالي من مختلف الأعمار بعد الانتهاء من وجبة الإفطارعلى التوجه إلى المساجد لأدائها كشعيرة دينية وكذلك لتعزيز التآخي والتراحم بينالناس.

ويقولإمام وخطيب جامع "بختور" في السليمانية، الشيخ سوران عبد الكريم، فيتصريح لوكالة شفق نيوز، إن "صلاة التراويح ليست مجرد عبادة يؤديها المسلمون،بل هي تقليد متجذر في ثقافة المجتمع السليماني، حيث يجتمع المصلون في المساجد بعدصلاة العشاء لأداء هذه الشعيرة التي تبعث الطمأنينة في النفوس وتنشر أجواءالمحبة والسكينة".

ويضيف"المساجد في المدينة تشهد إقبالاً واسعاً من الأهالي، الذين يحرصون علىأداء الصلاة في جماعة، ما يعزز الترابط الاجتماعي بين الأفراد، ويعمّق قيمالتآزر والتكافل بينهم".

ويؤكدأن "صلاة التراويح ليست مجرد عبادة فردية، بل هي فرصة حقيقية لتعزيز الروابطالاجتماعية، حيث يلتقي الجيران والأصدقاء بعد الصلاة، ويتبادلون التهانيوالدعوات، مما يزيد من أواصر الحب والمودة بينهم، كما أن هذه الطقوس تعكس وحدةالمسلمين وتؤكد على أهمية التعاون والتآخي خلال الشهر الفضيل".

ولاتقتصر أجواء صلاة التراويح على مدينة السليمانية فحسب، بل تمتد إلى مختلف مدنإقليم كوردستان، حيث تتجمع العائلات في المساجد لأداء الصلاة والاستمتاعبالأجواء الروحانية الفريدة التي يتميز بها شهر رمضان، ويحرص الكثير من الشبابوالأطفال على المشاركة في هذه العبادة، مما يضمن استمرار هذا التقليد الديني عبرالأجيال، ويعزز من الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.