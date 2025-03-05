فضيحة رياضية ألمانية.. مقاتل يستبدل مكانه بتوأمه في بطولة فنون القتال المختلطة

2025-03-05 22:26:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استبعدت اللجنة الرياضية العالمية للملاكمة في ألمانيا، الفائز ببطولة فنون القتال المختلطة التي نُظمت يوم السبت الماضي، يدعى جوشوا هومبرغ، بسبب قيامه باستبدال مكانه بشقيقه التوأم.

واستبدل المقاتل الهاوي، (3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة)، مكانه بشكل سري بشقيقه التوأم بين نزالين، فبعد نجاحه الأول في الدور نصف النهائي، فاز توأم جوشوا هومبرغ في النهائي بركلة مذهلة وفاز بالحزام الذي وضعه المجلس العسكري العام.

وكشف رئيس المنظمة الألمانية في مقطع فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء، حقيقة واحدة من أكبر فضائح فنون القتال المختلطة في ألمانيا.

وأبان دينيز حاجي عبد الرحمن أوغلو: أكبر فضيحة في التاريخ حدثت هنا في أولمبيكس جي إم سي“، موضحًا كلامه بصورة للشقيقين. "على اليمين في الصورة هو المشارك في جي إم سي أولمبيكس وعلى اليسار شقيقه التوأم لا يمكنك التفريق بينهما".

وزاد: "ها هي الفضيحة جوشوا هومبرغ هو المشارك فاز في نصف النهائي بالنقاط، بعد ثلاث جولات، وبعد ساعتين، في النهائي يدخل شقيقه جيريمايس إلى الحلبة، ويفوز بالنزال بركلة عالية ويصبح بطل جي إم سي أولمبيكس".

حاول الأخوان هومبرغ تحت أنظار العديد من المتفرجين القيام بانقلاب القرن في فنون القتال المختلطة، وفي ذلك الوقت كاد الأمر أن يتم، ولكن كما أوضح دينيز حاجي عبد الرحمن أوغلو مرة أخرى، اكتشف جي إم سي كل شيء جزئيًا بفضل وشم جيرمياس المختلف عن وشم أخيه جوشوا، وعلى وجه الخصوص الوشم الموجود على الصدر على مستوى القلب.

"سارع مدربه إلى إخفاء كتفه بمنشفة"، مضيفا رئيس المنظمة الألمانية، وكأنه يحاول إخفاء عملية الغش التي حاول الشقيقان هومبرغ إتمامها خلال هذه البطولة الخاصة بفنون القتال المختلطة، في حين أن جوشوا دخل القفص بعد فوز شقيقه مرتدياً قميصاً رياضياً بغطاء للرأس.