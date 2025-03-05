الثانية خلال ساعات.. انتحار شاب بسبب مشاكل عائلية في بغداد

2025-03-05 22:26:49 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار شاب بسبب مشاكل عائليةغربي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 1992 أقدم على الانتحار بإطلاق النارعلى نفسه من مسدس داخل داره ضمن قضاء أبو غريب، غربي بغداد، وبحسب ادعاء زوجته فأنهيعاني من ضغط نفسي عائلي".

وأضافأن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءاتالقانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وكانمصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، بأن "شاباً تولد2007 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس والده داخل منزلهم في منطقةالشعب وسط بغداد، لسبب مجهول".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدليوفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".