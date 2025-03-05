2025-03-05 22:26:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، مساءاليوم الأربعاء، العمل بنظام الحجز الإلكتروني ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه"ابتداءً من يوم غد الخميس سيتم العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمع تسجيلالمركبات وإجازات السياقة في محافظة بابل".

ودعت المديرية، "من يود المراجعة إلى الحجزالإلكتروني المسبق عبر الرابط (اضغط هنا)، بغض النظر عن جدول المناطق المعمول به سابقاًوكذلك الدوام الصباحي والمسائي".

وأوضحت، أن "الحجز يشمل معاملات التسجيللأول مرة، ونقل الملكية، ومنح إجازة السياقة لأول مرة، وتجديد إجازة السياقة".

وكانت مديرية المرور العامة العراقية، أعلنت فيوقت سابق، العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل بمحافظات، النجف، وديالى،وصلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى.