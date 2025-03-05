بدءاً من الغد.. مرور بابل تباشر بنظام الحجز الإلكتروني
شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، مساءاليوم الأربعاء، العمل بنظام الحجز الإلكتروني ابتداءً من يوم غد الخميس.
وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه"ابتداءً من يوم غد الخميس سيتم العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمع تسجيلالمركبات وإجازات السياقة في محافظة بابل".
ودعت المديرية، "من يود المراجعة إلى الحجزالإلكتروني المسبق عبر الرابط (اضغط هنا)، بغض النظر عن جدول المناطق المعمول به سابقاًوكذلك الدوام الصباحي والمسائي".
وأوضحت، أن "الحجز يشمل معاملات التسجيللأول مرة، ونقل الملكية، ومنح إجازة السياقة لأول مرة، وتجديد إجازة السياقة".
وكانت مديرية المرور العامة العراقية، أعلنت فيوقت سابق، العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل بمحافظات، النجف، وديالى،وصلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى.