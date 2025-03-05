2025-03-05 22:36:04 - المصدر: ايشان

في تجاوز صارخ على القوانين والأعراف، وضرباً لحرية الرأي والإعلام في العراق، أقدم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري على تهدد كادر منصة خبرية، مارست دورها الصحفي في المحافظة. وذكرت وكالة (ABC)، في بيان لها، أن “الأوساط الإعلامية تداولت تسجيلًا صوتيًّا منسوبًا إلى النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، يتضمَّن إساءة لمؤسَّسات الدولة”. وتابع البيان […]

ظهرت المقالة بسبب أدائهم “الواجب الصحفي”.. أحمد الجبوري يهدد كادر مؤسسة إعلامية أولاً على ايشان.



