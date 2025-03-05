2025-03-05 22:36:04 - المصدر: ايشان

كشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس بهدف إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب. وبحسب التقرير، فإن آدم بولر، المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، هو من قاد هذه المحادثات غير المسبوقة مع مسؤولين […]

ظهرت المقالة “خطوة نادرة”.. إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس لإنهاء الحرب أولاً على ايشان.



