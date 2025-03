الجبوري: الكاظمي اتصل بي وتراجع عن هجومه على جسور السوداني

2025-03-05 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد السياسي مشعان الجبوري، أن رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، تراجع عن هجومه على الجسور التي أنشأتها حكومة محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أنه “لم يقتنع بمبررات الكاظمي”. وكتب الجبوري تغريدة تابعتها (المدى): “قلت البارحة لمحاوري عبر قناة دجلة إن هجوم الرئيس مصطفى الكاظمي على انجازات حكومة الرئيس محمد شياع السوداني يهدف إلى […]

