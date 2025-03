الأعرجي: تعليق ترامب المساعدات الدولية يعيق إعادة مواطنينا من مخيم الهول

2025-03-05 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الدولية يعيق إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشار الأمن القومي العراقي، قوله، إن"تعليق ترامب المساعدات الدولية يعيق إعادة مواطنينا من مخيم الهول السوري ولولا وقف المساعدات الأمريكية لأغلقنا ملف مخيم […]

