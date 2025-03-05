43 ضحية خلال 5 أيام.. شفق نيوز ترصد تصاعداً مقلقاً في حوادث السير بالعراق
شفقنيوز/ شهد مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، سلسلة من الحوادث المرورية، أودت بحياةوإصابة عشرات الأشخاص، في استمرارٍ للأزمة المرورية التي قد تشهد ارتفاعاً جديداًفي معدّلاتها السنوية.
وقدرصدت وكالة شفق نيوز، خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، 14 حادثاً وفقإحصائية أعدّتها، خلّفت 9 وفيات و34 إصابة، إضافة إلى حادث آخر لم يتم حصرعدد ضحاياه بسبب تطاير الأشلاء.
وفيالأول من آذار/ مارس، شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، حادث سير مروعأسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 6 أشخاص.
وفيذات اليوم، لقي 4 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم جراء حادث سير مأساوي على طريقكركوك - أربيل، حيث كانوا يستقلون سيارة نوع "ميتسوبيشي" حمل صغيرة،واصطدموا مع شاحنة حمل كبيرة، ما أدى لوفاة العائلة بالكامل.
وفياليوم التالي، احترقت مركبة فجأة على الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء جمجمالوالسليمانية، حيث تمكن السائق من مغادرتها في الوقت المناسب، مما حال دون وقوعخسائر بشرية.
وفيذات اليوم، أصيب سائق دراجة بحادث اصطدام مع مركبة نقل من نوع "مان"على طريق كلار – رزگاري، في السليمانية أيضاً.
وفيديالى، أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد – ديالى، وبالتحديد قرب ناحيةجديدة الشط.
وفييوم 3 من آذار/ مارس، شهدت محافظة ديالى حوادث عدة، أولها مصرع سائق دراجةنارية بحادث دهس من قبل شاحنة في قضاء المقدادية.
وحادثآخر أسفر عن إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام مركبتين على طريق بعقوبة -المنصورية شمال شرق مدينة بعقوبة، فضلاً عن حادثين آخرين أسفرا عن مصرع شخصينوإصابة خمسة آخرين.
وفياليوم الرابع من الشهر، وقع حادث سير مروّع على الطريق السريع الرابط بين بغدادوبابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط انتشار أشلاء في موقع الحادث، دون تحديدعددهم.
وفيكركوك، وقوع انفجار في منظومة غاز داخل سيارة حديثة، ما أدى إلى احتراقهابالكامل، فيما نجت عائلة كانت على متنها من الحادث.
وفياليوم الخامس، لقي مدير الدفاع المدني بقضاء الشرقاط مصرعه إثر حادث سير على طريقصلاح الدين - كركوك، وأصيب ثلاثة آخرون.
وفيصلاح الدين، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث اصطدام مروع على طريقالموصل - بغداد قرب قضاء بيجي.
وعلىطريق النجف – الديوانية، أصبن 9 طالبات بجروح، نتيجة انقلاب حافلة على طريقالديوانية.
وفيالسليمانية، فقد سائق عجلة نوع "تاهو" السيطرة على عجلته بسبب السرعة،ما تسبب باصطدامه بمركبات أخرى، ونتج عن الحادث إصابة شخصين كانا في العجلة،فضلاً عن تضرر أشجار وأعمدة كهرباء.
وفيديالى ايضاً، أصيب 5 أشخاص، بينهم جنديان، في حادث سير على طريق حمرين –المقدادية.
يشارإلى أن رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد نهايةالعام الماضي، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 و2024، مبيناً أن السائقكان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها 79.2%.