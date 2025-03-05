2025-03-05 22:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهد مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، سلسلة من الحوادث المرورية، أودت بحياةوإصابة عشرات الأشخاص، في استمرارٍ للأزمة المرورية التي قد تشهد ارتفاعاً جديداًفي معدّلاتها السنوية.

وقدرصدت وكالة شفق نيوز، خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، 14 حادثاً وفقإحصائية أعدّتها، خلّفت 9 وفيات و34 إصابة، إضافة إلى حادث آخر لم يتم حصرعدد ضحاياه بسبب تطاير الأشلاء.

وفيالأول من آذار/ مارس، شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، حادث سير مروعأسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وفيذات اليوم، لقي 4 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم جراء حادث سير مأساوي على طريقكركوك - أربيل، حيث كانوا يستقلون سيارة نوع "ميتسوبيشي" حمل صغيرة،واصطدموا مع شاحنة حمل كبيرة، ما أدى لوفاة العائلة بالكامل.

وفياليوم التالي، احترقت مركبة فجأة على الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء جمجمالوالسليمانية، حيث تمكن السائق من مغادرتها في الوقت المناسب، مما حال دون وقوعخسائر بشرية.

وفيذات اليوم، أصيب سائق دراجة بحادث اصطدام مع مركبة نقل من نوع "مان"على طريق كلار – رزگاري، في السليمانية أيضاً.

وفيديالى، أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد – ديالى، وبالتحديد قرب ناحيةجديدة الشط.

وفييوم 3 من آذار/ مارس، شهدت محافظة ديالى حوادث عدة، أولها مصرع سائق دراجةنارية بحادث دهس من قبل شاحنة في قضاء المقدادية.

وحادثآخر أسفر عن إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام مركبتين على طريق بعقوبة -المنصورية شمال شرق مدينة بعقوبة، فضلاً عن حادثين آخرين أسفرا عن مصرع شخصينوإصابة خمسة آخرين.

وفياليوم الرابع من الشهر، وقع حادث سير مروّع على الطريق السريع الرابط بين بغدادوبابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط انتشار أشلاء في موقع الحادث، دون تحديدعددهم.

وفيكركوك، وقوع انفجار في منظومة غاز داخل سيارة حديثة، ما أدى إلى احتراقهابالكامل، فيما نجت عائلة كانت على متنها من الحادث.

وفياليوم الخامس، لقي مدير الدفاع المدني بقضاء الشرقاط مصرعه إثر حادث سير على طريقصلاح الدين - كركوك، وأصيب ثلاثة آخرون.

وفيصلاح الدين، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث اصطدام مروع على طريقالموصل - بغداد قرب قضاء بيجي.

وعلىطريق النجف – الديوانية، أصبن 9 طالبات بجروح، نتيجة انقلاب حافلة على طريقالديوانية.

وفيالسليمانية، فقد سائق عجلة نوع "تاهو" السيطرة على عجلته بسبب السرعة،ما تسبب باصطدامه بمركبات أخرى، ونتج عن الحادث إصابة شخصين كانا في العجلة،فضلاً عن تضرر أشجار وأعمدة كهرباء.

وفيديالى ايضاً، أصيب 5 أشخاص، بينهم جنديان، في حادث سير على طريق حمرين –المقدادية.

يشارإلى أن رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أكد نهايةالعام الماضي، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 و2024، مبيناً أن السائقكان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها 79.2%.