وزير الموارد: المياه في العراق تنقص ولا تزيد

2025-03-05 23:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، بأن المياه في العراق تنقص ولا تزيد. وقال الوزير، في حديث متلفز، إن "تأمين المياه للبلاد يمثل تحدياً كبيراً". وأضاف، أن "المياه تنقص ولا تزيد بسبب استثمارها في دول الجوار والتغيرات المناخية". وتابع، أن "هناك تعاونا مثمرا مع وزارة الزراعة في الاستخدام الأمثل للمياه". وأكد: […]

