الداخلية توضح آلية دخول الأطفال العراقيين المولودين في الخارج

2025-03-05 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (5 آذار 2025)، على ما تداولته المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي من استفسارات حول الآلية القانونية لدخول الأطفال العراقيين المولدين في الخارج إلى البلد مع عدم حصولهم على مستمسك البطاقة الوطنية.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الداخلية تسمح بدخول الاطفال العراقيين إلى البلد عن طريق المطارات بمجرد ان يكون معهم اي مستمسك رسمي عراقي ويعتمد ايضا بيان الولادة المصدق من السفارات العراقية في الخارج ولا يشترط حصولهم على مستمسك البطاقة الوطنية".

وأضاف، ان "أبواب ومنصات مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية تعمل وعلى مدار الساعة بالرد عن اي استفسار يتعلق بعمل تشكيلاتها كافة وترجو من المواطنين اعتماد هذه المصادر الرسمية في التعامل مع المديرية".