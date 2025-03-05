الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8132 202536
العدد 8132 202536
العدد 8132 202536
نسخ الرابط
2025-03-05 23:20:06 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
العراق في قلب التغيّرات الإقليمية.. باحث استراتيجي يكشف عن ملامح المرحلة المقبلة
انتفاضة كردستان.. ماذا ربح الكرد وماذا خسروا بعد ثلاثة عقود من الحكم الذاتي؟
خبير: لا تأثير على إنتاج العراق مع تخفيف أوبك بلاس الخفض الطوعي تدريجياً
وزير الموارد: المياه في العراق تنقص ولا تزيد
العراق يدعو لانسحاب تركيا وحزب العمال الكردستاني من أراضيه
العراق: نسعى للعثور على باحثة إسرائيلية اختفت قبل عامين
الزرفي يهاجم النظام السياسي: بائس.. أفراد استولوا على البلد والحساب قريب
الأعرجي: تعليق ترامب المساعدات الدولية يعيق إعادة مواطنينا من مخيم الهول