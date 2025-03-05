2025-03-05 23:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القوميالعراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، حزب العمال الكوردستاني والقوات التركيةإلى الانسحاب من الأراضي العراقية بعد التوصل لاتفاق سلام بينهما، وبينما أكّد أنبغداد "تعمل" على تحديد مكان الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف المختطفةببغداد، أوضح أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الدولية، يعوقعملية إعادة العراق لمواطنيه من مخيم الهول بحلول نهاية 2025 كما كانت بغداد تأمل.

وشدّد الأعرجي في مقابلة مع وكالة"فرانس برس"، على ضرورة "انسحاب" حزب العمال الكوردستانيوالقوات التركية من العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهيعقوداً من النزاع المسلح الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وقال الأعرجي: "لا نريد حزب العمالالكوردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي. العراق يريد انسحاب الجميع".

كما لفت إلى أن "القوات التركيةموجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكوردستاني".

وأوضح الأعرجي، أن "تركيا أكدت فيأكثر من اجتماع بأنها ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية".

الباحثة الإسرائيلية المختطفة ببغداد

وعن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيثتسوركوف المختطفة ببغداد، أكّد الأعرجي أن بغداد "تعمل" على تحديد مكانتسوركوف وتلاحق "الجماعة التي خطفتها" قبل نحو عامَين.

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه فيجامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، فيالعراق في آذار/مارس 2023.

وقالت إسرائيل بعد أشهر من ذلك إن تسوركوفخُطفت، محمّلة فصيل كتائب حزب الله العراقي مسؤولية ذلك. ولمّح الفصيل في ما بعدإلى أنه غير مسؤول عن اختفاء المرأة.

وقال الأعرجي "تعمل السلطات العراقيةبتوجيه من رئيس الوزراء واستنفار لدى الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مكانها ومتابعةالجماعة التي خطفتها"، مذكّرا بأن "أي جهة لم تُعلن" مسؤوليتها عنالخطف.

وأضاف "لا بدّ من أن نعمل بشكل سريومن خلال علاقاتنا بوسطاء" لتحديد مكانها.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراقبجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعةبرينستون.

وقال مصدر أمني عراقي إن تسوركوف زارتالعراق من قبل.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بثت قناةتلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها.

ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق منمصدر مستقلّ من صحّة هذا المقطع المصور ولا من تبيان إذا كانت الرهينة أدلتبتصريحاتها تحت التهديد.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها علىفصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدىالصدر، وفقا لصحافيين التقوها.

معوقات إعادة العراقيين من مخيم الهول

وفيما يتعلق بقرار الرئيس الأميركي دونالدترامب خفض المساعدات الدولية، أكّد الأعرجي أن هذا القرار يعوق عملية إعادة العراقلمواطنيه من مخيم الهول بحلول نهاية 2025 كما كانت بغداد تأمل.

وتحتجز الإدارة الذاتية الكوردية في شمالشرق سوريا قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هماالهول وروج، وذلك منذ إعلان ذراعها العسكرية دحر تنظيم داعش من آخر معاقله فيسوريا في العام 2019.

وفي وقت ترفض العديد من الدول استعادةمواطنيها، سرّعت بغداد عمليات إعادة مواطنيها وحثت الدول الأخرى على حذو حذوها.

وقال الأعرجي: "فوجئنا بإيقاف دعمالمنظمات من الجانب الأميركي الذي لطالما كان الداعم الأكبر، بالتالي حصل خلل فيعمل المنظمات".

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي خفضالمساعدات الدولية الأميركية بشكل كبير ولا سيما من خلال إلغاء 92% من تمويل برامجالتنمية والمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجاء ذلك بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا فيأول يوم له في منصبه، نص على تجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يومالإعطاء إدارته الوقت لمراجعة الإنفاق الخارجي.

وأدّى هذا القرار إلى تعطيل العديد منالبرامج بينها برامج في مخيمات سورية حيث حذرت مجموعات حقوقية من تفاقم الوضعالمتردّي أصلا.

ويؤوي مخيم الهول أكثر من 40 ألف شخص أكثرمن نصفهم من الأطفال وفق الأمم المتحدة، ويعيشون في ظروف متردّية.

وأعلنت السلطات العراقية إعادة أكثر من 13ألف شخص منذ 2021 من هذا المخيم الذي لا يزال يؤوي أكثر من 16 ألف عراقي. وأُعيدكذلك نحو ثلاثة آلاف عراقيين من السجون الكوردية فيما لا يزال هناك 2000 فيها.

وتعمل بغداد حاليا على نقل كل العراقيينالمتبقين في الهول إلى مخيم في شمال العراق يحتاج إلى "البنى التحتية"الملائمة والتي يمكن عادة "أن توفّرها منظمات دولية"، وفق الأعرجي.

غير أن "العقبة الوحيدة والأساسية هيتوقف الدعم لهذه المنظمات"، بحسب المسؤول الذي أكّد أن "العراق غير قادرلوحده على إنهاء هذا الملف" بل طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمه.

وأوضح أن لولا عرقلة المساعدات الدوليةالأميركية "لكان من الممكن بحلول نهاية 2025 أن نكون قد أقفلنا ملف (مخيمالهول) ونقلنا" كل شاغليه العراقيين إلى بلدهم.

مخاوف أمنية

ودعا المجتمع الدولي إلى "الالتفاتإلى هذه القضية والتعاون من أجل" حلّها وخصوصا أن "العالم بكامله تأثر(بأفعال) تنظيم داعش".

ولا يزال العراق يعاني تداعيات سيطرة تنظيمداعش اعتبارا من 2014 على نحو ثلث مساحة أراضيه حتى إعلان القوات العراقية فينهاية 2017 دحره محليا بدعم أميركي.

وأشار الأعرجي إلى أن بلاده سرّعت جهودالإعادة خشية تدهور الوضع الأمني في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في كانونالأول/ديسمبر.

لكن الإدارة السورية الجديدة جاءتبـ"تطمينات بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود" بينالبلدين والتي يزيد طولها عن 600 كيلومتر.

وأضاف "من مصلحتنا أن تكون سورياآمنة"، داعيا السلطات الجديدة إلى الإسراع في تسوية المشاكل الأمنية.

وتابع "ما زلنا نراقب الوضع لكن أفعالالإدارة في سوريا جيدة".

وفي وقت تُعدّ الحدود "مؤمنة" منالجانب العراقي، نبّه الأعرجي من احتمال امتداد انعدام استقرار منطقة شمال شرقسوريا "الرخوة"، محذرا من احتمال فرار متشددين من السجون في حال تدهورالوضع الأمني.

وأوضح "إن أي عملية تخلخل في الوضعالأمني في هذه المنطقة تشكل خطرا علينا وعلى المنطقة وعلى العالم" خصوصا إذحدث "انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية" من المنطقة.

ففي سوريا، قادت قوات سوريا الديموقراطية(قسد) المدعومة من الولايات المتحدة ومكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب الكوردية،الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم داعش من آخر معاقله في البلاد في العام2019.

لكن منذ إطاحة الأسد، بات الكورد يواجهونمستقبلا غامضا مع مطالبة الإدارة الجديدة المدعومة من تركيا، بدمجهم تحت مظلةوزارة الدفاع والجيش الجديد، رافضة أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الكورد.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكورديةبالارتباط بحزب العمال الكوردستاني.