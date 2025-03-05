وزير الزراعة: صادراتنا من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 950 ألف طن هذا العام

2025-03-05 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الزراعة عباس المالكي، أن كمية المحاصيل الزراعية المصدرة خلال العام الحالي بلغت 950 ألف طن، فيما أشار إلى تخصيص 800 مليار دينار لشراء منظومات الري المحورية.وقال المالكي لبرنامج تحت خطين الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانسجام في العمل بين الوزارات أهم عوامل نجاح الحكومة الحالية"، مبيناً أن "المساحات الزراعية التي تعتمد على إرواء نهري دجلة والفرات تأثرت بشكل كبير ".وأضاف، "خصصنا 800 مليار دينار لشراء منظومات الري المحورية "، مؤكداً أن "منظومات الري قللت الهدر الكبير في المياه وزادت المساحات بغلة أكبر وإنتاج أوفر".وتابع، أن "إنتاجنا من الحنطة وصل إلى 6 ملايين و400 ألف طن بالعام الماضي"، مضيفا: "وزعنا مبالغ على المزارعين بأكثر من 6 تريليونات دينار".وبين أنه "استخدمنا تقنيات الري الحديثة بالزراعة بنسبة 66%"، مؤكدا أنه "لم نُدخل للخطة الزراعية بالعام الحالي سوى الذين يستخدمون المرشات الثابتة والمحورية".ولفت إلى أن "صادراتنا من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 950 ألف طن هذا العام ولأول مرة".