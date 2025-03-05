وزير الثقافة: رئيس الوزراء سيفتتح معرض الآثار المستردة في عمر الحكومة الحالية

2025-03-05 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيفتتح قريباً معرض الآثار المستردة في عمر الحكومة الحالية.وقال فكاك لبرنامج تحت خطين الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هناك تقييماً كل 6 أشهر لعمل الوزارات لما تم تنفيذه للبرنامج الحكومي"، مبيناً أن "نتائج التقييم الأولى والثانية والثالثة للبرنامج الحكومي كانت كبيرة جداً".وأضاف، أن "متابعة رئيس الوزراء لعمل الوزارات وزياراته المفاجئة لها رفعتا من نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي"، لافتاً إلى أن "الحكومة حققت الكثير من الإنجازات وهذا ما لمسناه من رضا المواطنين".وتابع، "لو أتيح للحكومة عمر أطول لحققت الكثير من الإنجازات"، مؤكداً أن "وزارة الثقافة تجاوزت تنفيذ البرنامج الحكومي نسبة الـ80%".وبين أن "في عمر الحكومة الحالية استعدنا الكثير من القطع الأثرية من بلدان مختلفة"، مضيفاً: "أطمئن العراقيين بأن كنز نمرود والآثار الأخرى الثمينة موجودة وسنعرضها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية قريباً".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء سيفتتح معرض الآثار المستردة في عمر الحكومة الحالية".