وزير الموارد: الخزين المائي الحالي جيد ونأمل تعزيزه من الأمطار

2025-03-05 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أن الخزين المائي الحالي جيد، مشدداً على ضرورة تعزيزه من الأمطار لتامين احتياجات الصيف المقبل.وقال ذياب لبرنامج تحت خطين الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تأمين المياه للبلاد يمثل تحدياً كبيراً"، لافتا إلى أن "المياه تنقص ولا تزيد بسبب استثمارها في دول الجوار والتغيرات المناخية".وأضاف، أن "هناك تعاوناً مثمراً مع وزارة الزراعة في الاستخدام الأمثل للمياه"، مبينا أن "لوزارة الرزاعة دوراً مهماً في تغيير طريقة الإرواء باستخدام منظومات رش حديثة".وأشار إلى أن "الخزين المائي الحالي أكثر مما هو عليه في العام الماضي"، مشدداً على "ضرورة التفكير لشهري حزيران وتموز المقبلين من الآن في كيفية توفير المياه".وتابع، "نأمل تخزين المياه من الأمطار لتأمين احتياجاتنا للصيف المقبل وللخطة الزراعية".