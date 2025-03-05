سلة الكرخ تخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي على حساب الحشد الشعبي

2025-03-05 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ترشح فريق الكرخ إلى المربع الذهبي بعد فوزه على الحشد الشعبي، مساء اليومالأربعاء، في دوري المحترفين لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة بغداد،وانتهت بفوز الكرخ على الحشد بفارق ثمان نقاط وبنتيجة 71 - 63 نقطة.

وحجزالكرخ بطاقة التأهل بعد تحقيقه الفوز على خصمه الحشد الشعبي في منافسات دورالثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة.

وجاءالتأهل بعد حسم الكرخ مباريات التأهل بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للحشدالشعبي.

ويلاقيالحلة مساء يوم غد الخميس ضيفه فريق دجلة الجامعة في منافسات دور الثمانية لدوريالمحترفين لكرة السلة.