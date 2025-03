2025-03-06 00:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت آبل عن الجيل الجديد من آيباد آير لعام 2025 مع معالج M3، مقدمة تحسينات كبيرة في الأداء والقدرات. يأتي الجهاز بخيارين للحجم: 11 بوصة و13 بوصة، وبأربعة ألوان هي الأزرق والبنفسجيأداة Clean Up في تطبيق الصور لإزالة العناصر غير المرغوبة البحث باللغة الطبيعية في مكتبة الصور أداة Image...

The post آبل تطلق آيباد آير 2025 بمعالج M3 ولوحة مفاتيح Magic محدثة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.