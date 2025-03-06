منتسبو الدفاع في البصرة يقولون كلمتهم عن استحقاقاتهم بتظاهرات مسائية

2025-03-06 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة نظمها عدد من منتسبي وزارة الدفاع في المحافظة للمطالبة بإنهاء ملف توزيع قطع الأراضي بعد معاناة دامت لسنوات طويلة.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات ستستمر في البصرة حتى إنهاء ملف مقاطعة الشهيد وسام، وعلى الجهات المعنية إنهاء المماطلة بهذه الأراضي وتوزيعها لمستحقيها من منتسبي وزارة الدفاع في البصرة".

وتابع، أن "الملف يعاني من مشاكل عدة منها قضية بيع الأراضي للمنتسبين بمبالغ تصل إلى 22 مليون دينار تقسط على أربع سنوات، مقابل إكمال خدماتها، ما يعني أننا سندفع بالسنة الواحدة 5.5 مليون دينار، وهذا ظلم كبير لم يقع على أي موظف أو منتسب في الدولة العراقية، وأغلبنا جرحى ومعاقين وقدمنا الكثير للوطن ولا نملك أي شبر للعيش فيه".

وفي وقت سابق أثار النائب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند على مواقع التواصل الاجتماعي أسباب تعرقل الملف، قائلاً: إن "المقاطعة التي خصصت لمنتسبي وزارة الدفاع بالبصرة، بيعت إلى مستثمر (75%؜ للمستثمر يبيعها قطع أراضي و25%؜ للمنتسبين، بعد ما كانت جميعها لمنتسبي الوزارة)، وأي جندي يتطرق للموضوع يعاقب بالفصل والسجن".