منتسبو الدفاع في البصرة يقولون كلمتهم عن استحقاقاتهم بتظاهرات مسائية
شفق نيوز/ انطلقت في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة نظمها عدد من منتسبي وزارة الدفاع في المحافظة للمطالبة بإنهاء ملف توزيع قطع الأراضي بعد معاناة دامت لسنوات طويلة.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات ستستمر في البصرة حتى إنهاء ملف مقاطعة الشهيد وسام، وعلى الجهات المعنية إنهاء المماطلة بهذه الأراضي وتوزيعها لمستحقيها من منتسبي وزارة الدفاع في البصرة".
وتابع، أن "الملف يعاني من مشاكل عدة منها قضية بيع الأراضي للمنتسبين بمبالغ تصل إلى 22 مليون دينار تقسط على أربع سنوات، مقابل إكمال خدماتها، ما يعني أننا سندفع بالسنة الواحدة 5.5 مليون دينار، وهذا ظلم كبير لم يقع على أي موظف أو منتسب في الدولة العراقية، وأغلبنا جرحى ومعاقين وقدمنا الكثير للوطن ولا نملك أي شبر للعيش فيه".
وفي وقت سابق أثار النائب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند على مواقع التواصل الاجتماعي أسباب تعرقل الملف، قائلاً: إن "المقاطعة التي خصصت لمنتسبي وزارة الدفاع بالبصرة، بيعت إلى مستثمر (75% للمستثمر يبيعها قطع أراضي و25% للمنتسبين، بعد ما كانت جميعها لمنتسبي الوزارة)، وأي جندي يتطرق للموضوع يعاقب بالفصل والسجن".